Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolta con grande partecipazione la seconda tappa delle “Giornate Irpine della Prevenzione”, promossa dal l’Ordine delle Professioni Infermieristiche d i Avellino con il patrocinio dell’ ASL di Avellino, dell’ AORN “San Giuseppe Moscati”, del Comune di Montella e della BCC di Flumeri. L’iniziativa, ospitata presso il Parco Pubblico “E. e C. De Marco”, ha registrato oltre duecento visite gratuite tra consulenze, check-up e screening specialistici, confermandosi come un appuntamento di grande valore sociale e sanitario. Nel corso della giornata, numerosi cittadini hanno potuto usufruire di visite cardiologiche, ginecologiche, endocrinologiche, diabetologiche, psicologiche, geriatriche e di nutrizione pediatrica, oltre agli screening oncologici garantiti dalle Unità Mobili dell’ASL di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO, Prevenzione, successo per la seconda tappa dell’OPI