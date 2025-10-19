Tempo di lettura: 2 minuti Ci sono gesti che vanno oltre lo sport. Ci sono partite che non si giocano solo sul campo, ma nel cuore. L’AC Manocalzati ha voluto celebrare ancora una volta Mariantonietta Cutillo, la giovane scomparsa a soli 16 anni, ma capace di lasciare un segno indelebile in chi l’ha conosciuta. Per lei una maglia speciale da parte del club che, tra l’altro ha nominato papà Giuseppe Cutillo Presidente onorario, nata dal desiderio di ricordare. Accanto a lei, Barbato Mazzariello, un altro figlio di questa terra andato via troppo presto, s sconfitto da un male incurabile dopo aver lottato come un leone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO- Mariantonietta e Barbato, una maglia che parla di amore