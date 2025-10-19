Forza Italia Benevento Procaccini commissario cittadino Paupisi
Salvatore Procaccini è stato nominato commissario cittadino di Forza Italia a Paupisi. La nomina è avvenuta da parte del Segretario Provinciale on.Francesco Maria Rubano. “ Ringraziamo l’amico Raimondo Coletta per il lavoro svolto fino ad oggi a Paupisi – afferma l’on. Rubano – e, seguendo il viatico di Raimondo, abbiamo deciso di affidare la guida di Forza Italia all’ingegnere Salvatore Procaccini, giovane tecnico funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Benevento che ha sposato i valori azzurri da tempo. Sono convinto che grazie al lavoro e all’impegno delle amiche ed amici di Paupisi, alle prossime regionali porteremo a casa un ottimo risultato”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Credibilità e visione: con Forza Italia e il Governo di centrodestra il nostro Paese ritorna a crescere. - facebook.com Vai su Facebook
Ascoltare i giovani che parlano di democrazia e libertà è sempre bellissimo. Grazie ai ragazzi di Forza Italia Giovani di Bergamo! - X Vai su X
Procaccini nominato commissario cittadino di Forza Italia a Paupisi - Salvatore Procaccini è stato nominato commissario cittadino di Forza Italia a Paupisi. Secondo ntr24.tv
La mossa di Forza Italia: "Parlamentari in lista" - Dalla festa nazionale di Telese, in provincia di Benevento, il leader azzurro Antonio Tajani cala l'annuncio a sorpresa: ... Lo riporta ilgiornale.it
Rubano: «Forza Italia pensa ai problemi, non alle poltrone» - «In vista delle prossime elezioni regionali in Campania, per Forza Italia è fondamentale offrire ai cittadini del Sannio una proposta programmatica seria, basata sui problemi reali, mentre altro ... Si legge su ilmattino.it