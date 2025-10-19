Forza Italia Benevento Procaccini commissario cittadino Paupisi

Salvatore Procaccini è stato nominato commissario cittadino di Forza Italia a Paupisi. La nomina è avvenuta da parte del Segretario Provinciale on.Francesco Maria Rubano. “ Ringraziamo l’amico Raimondo Coletta per il lavoro svolto fino ad oggi a Paupisi – afferma l’on. Rubano – e, seguendo il viatico di Raimondo, abbiamo deciso di affidare la guida di Forza Italia all’ingegnere Salvatore Procaccini, giovane tecnico funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Benevento che ha sposato i valori azzurri da tempo. Sono convinto che grazie al lavoro e all’impegno delle amiche ed amici di Paupisi, alle prossime regionali porteremo a casa un ottimo risultato”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it