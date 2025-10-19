Fortitudo con la Juvi Ferraroni Cremona arriva la seconda sconfitta consecutiva
La Fortitudo ha smarrito la strada del successo. Si può riassumere cosi con questa laconica considerazione la prestazione fornita dalla Fortitudo la Pala Radi di Cremona contro la Ferraroni Juvi. Una prestazione scialba, sciatta, poco grintosa, se non nel quarto finale. Una prestazione che è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
