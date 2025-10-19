Formula 1 Verstappen domina ad Austin sua anche la pole

AGI - Il  pilota olandese Max Verstappen  ( Red Bull ) ha conquistato la  pole position  per il  Gran Premio degli Stati Uniti  di  Formula 1, davanti al britannico  Lando Norris  ( McLaren ) e al monegasco  Charles Leclerc  ( Ferrari ). Verstappen, che poche ore prima aveva vinto la  gara sprint, oggi avrà l'opportunità di continuare a guadagnare terreno nella  classifica generale  sui  McLaren  di Norris e dell'australiano  Oscar Piastri,  leader del campionato mondiale, che si è accontentato di un sesto posto in griglia.  . 🔗 Leggi su Agi.it

