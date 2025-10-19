AGI - Il pilota olandese Max Verstappen ( Red Bull ) ha conquistato la pole position per il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, davanti al britannico Lando Norris ( McLaren ) e al monegasco Charles Leclerc ( Ferrari ). Verstappen, che poche ore prima aveva vinto la gara sprint, oggi avrà l'opportunità di continuare a guadagnare terreno nella classifica generale sui McLaren di Norris e dell'australiano Oscar Piastri, leader del campionato mondiale, che si è accontentato di un sesto posto in griglia. . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Formula 1, Verstappen domina ad Austin, sua anche la pole