Formula 1 oggi si corre ad Austin | orario griglia di partenza e dove vedere Gp Americhe

Periodicodaily.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale riparte dal circuito di Austin, dove oggi, domenica 19 ottobre andrà in scena il Gran Premio delle Americhe, in diretta tv e streaming. Si riparte dal successo di Max Verstappen nella gara sprint, che ha in parte riaperto la corsa al titolo, visto il passaggio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Formula 1, oggi si corre ad Austin: orario, griglia di partenza e dove vedere Gp Americhe - Il Mondiale riparte dal circuito di Austin, dove oggi, domenica 19 ottobre andrà in scena il Gran Premio delle Americhe, in diretta tv e streaming. Come scrive sassarinotizie.com

formula 1 oggi correFormula 1, oggi si corre il Gp delle Americhe, pole per Verstappen che ieri ha vinto la gara sprint - Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la pole position per il Gp delle Americhe che si corre sul circuito di Austin in Texas. Lo riporta rtl.it

formula 1 oggi correFormula 1, GP Stati Uniti: la programmazione e gli orari della Sprint Race e della Gara - La Sprint Race e le Qualifiche del sabato sono trasmesse, entrambe, in diretta sia su Sky che su TV8. maridacaterini.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Formula 1 Oggi Corre