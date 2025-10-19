Formula 1 oggi il Gp delle Americhe – La gara in diretta

Periodicodaily.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale riparte dal circuito di Austin dove oggi, domenica 19 ottobre, andrà in scena il Gran Premio delle Americhe. Si riparte dal successo di Max Verstappen nella gara sprint di ieri, che ha in parte riaperto la corsa al titolo, visto il passaggio a vuoto delle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

formula 1 oggi gpFormula 1 oggi, orari TV del GP Austin su TV8 e Sky e dove vederlo: Verstappen in pole, Leclerc terzo - Diretta TV in esclusiva su Sky, che trasmetterà l'evento sui canali 201 (Sky Spor ... Si legge su fanpage.it

formula 1 oggi gpFormula 1, oggi il Gp delle Americhe – La gara in diretta - Il Mondiale riparte dal circuito di Austin dove oggi, domenica 19 ottobre, andrà in scena il Gran Premio delle Americhe. Secondo sassarinotizie.com

formula 1 oggi gpFormula 1, oggi Gp degli Stati Uniti a Austin: a che ora, la griglia di partenza e dove vederlo in diretta - Un incidente al via ha costretto al ritiro entrambe le McLaren in lotta per il Mondiale. Scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Formula 1 Oggi Gp