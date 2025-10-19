Formula 1 Gp Stati Uniti | Verstappen vince davanti a Norris terzo Leclerc

Firenzepost.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Verstappen domina anche ad Austin e riapre definitivamente il Mondiale. Il campione del mondo chiude davanti a Norris e Leclerc, che conquista il 6° podio stagionale per la Ferrari L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

formula 1 gp stati uniti verstappen vince davanti a norris terzo leclerc

© Firenzepost.it - Formula 1, Gp Stati Uniti: Verstappen vince davanti a Norris, terzo Leclerc

