Formula 1 Gp Stati Uniti | Verstappen vince davanti a Norris terzo Leclerc
Max Verstappen domina anche ad Austin e riapre definitivamente il Mondiale. Il campione del mondo chiude davanti a Norris e Leclerc, che conquista il 6° podio stagionale per la Ferrari L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
