Formula 1 GP Stati Uniti | a che ora e dove vedere la gara in tv e streaming
La copertura televisiva del 19° appuntamento della stagione: la corsa verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Motori accesi anche su TV8, con la gara in differita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
?BAR O'CLOCK? Gli orari e programmi TV per domenica 19/10 : GP degli Stati Uniti (Formula 1) Monza (International GT Open - Endurance) GP d'Australia (MotoGP) - posticipato di un'ora, a causa delle previsioni meteo Spagna (World Superbike) R - facebook.com Vai su Facebook
Formula 1 e Apple insieme, accordo sui diritti tv per gli Stati Uniti. I Gran premi si vedranno in streaming - X Vai su X
F1 | GP Stati Uniti: Verstappen batte Norris per la pole, terzo Leclerc - Max Verstappen si ripete dopo la vittoria nella Sprint e si aggiudica la pole position per il GP Stati Uniti di Formula 1. Riporta thelastcorner.it
Formula 1, GP Stati Uniti 2025: Verstappen in pole davanti a Norris e Leclerc - Scopri i risultati completi delle qualifiche di Austin e gli orari della gara. Secondo atomheartmagazine.com
Qualifiche GP USA: la Ferrari sfiora la prima fila con Leclerc, Verstappen sempre in pole position ad Austin davanti a Norris, 5° Hamilton - Max Verstappen si conferma in pole position nel GP Stati Uniti nonostante effettui un solo tentativo nel Q3, battendo di quasi tre decimi Norris. Secondo eurosport.it