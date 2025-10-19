Formula 1 GP Stati Uniti 2025 | Verstappen in pole davanti a Norris e Leclerc
Max Verstappen torna protagonista nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti 2025. Sul circuito di Austin, il tre volte campione del mondo ha conquistato la pole position con un tempo di 1’32”510, precedendo la McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc. È la pole numero 47 in carriera per l’olandese, che domani scatterà davanti a tutti in un weekend fondamentale per la rincorsa al titolo. Indice. Qualifiche GP Stati Uniti 2025: la griglia di partenza. Verstappen davanti a tutti, McLaren costretta a inseguire. Quando vedere la gara del GP Stati Uniti. Formula 1, Sprint Race Austin 2025: Verstappen vince, McLaren KO doppio. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
