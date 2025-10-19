Formula 1 GP Stati Uniti 2025 | Verstappen domina ad Austin davanti a Norris e Leclerc

Max Verstappen torna a vincere e riapre il Mondiale 2025. Sul circuito di Austin, in Texas, il campione del mondo della Red Bull ha dominato il GP degli Stati Uniti 2025, chiudendo davanti a Lando Norris e Charles Leclerc, che conquista così il sesto podio stagionale per la Ferrari. Indice. Verstappen vince e riaccende la lotta mondiale. GP Stati Uniti 2025 – Risultati gara. Ferrari torna sul podio con Leclerc. Classifica Piloti Formula 1 2025 – dopo GP Stati Uniti 2025. Classifica Costruttori Formula 1 2025 – dopo GP Stati Uniti 2025. Verstappen vince e riaccende la lotta mondiale. Per Verstappen si tratta della 68ª vittoria in carriera, la 5ª stagionale (eguagliando Norris) e la 4ª ad Austin, a un passo dal record di Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

