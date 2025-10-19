Formula 1 GP Stati Uniti 2025 | Verstappen domina ad Austin davanti a Norris e Leclerc
Max Verstappen torna a vincere e riapre il Mondiale 2025. Sul circuito di Austin, in Texas, il campione del mondo della Red Bull ha dominato il GP degli Stati Uniti 2025, chiudendo davanti a Lando Norris e Charles Leclerc, che conquista così il sesto podio stagionale per la Ferrari. Indice. Verstappen vince e riaccende la lotta mondiale. GP Stati Uniti 2025 – Risultati gara. Ferrari torna sul podio con Leclerc. Classifica Piloti Formula 1 2025 – dopo GP Stati Uniti 2025. Classifica Costruttori Formula 1 2025 – dopo GP Stati Uniti 2025. Verstappen vince e riaccende la lotta mondiale. Per Verstappen si tratta della 68ª vittoria in carriera, la 5ª stagionale (eguagliando Norris) e la 4ª ad Austin, a un passo dal record di Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Formula 1 GP Stati Uniti: a che ora e dove vedere la gara in tv e streaming - X Vai su X
Seconda pole position in due giorni per Max Verstappen, che nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2025 di Formula 1 ha surclassato la concorrenza. A partire da una McLaren fortemente penalizzata dal doppio zero nella Sprint - facebook.com Vai su Facebook
Formula 1, GP Stati Uniti 2025: Verstappen domina ad Austin davanti a Norris e Leclerc - Formula 1 GP Stati Uniti 2025: Verstappen domina ad Austin davanti a Norris e Leclerc. Riporta atomheartmagazine.com
Verstappen vince il GP Stati Uniti e riapre il Mondiale di F1: Leclerc conquista il podio a Austin - Max Verstappen vince la terza delle ultime quattro gare e riapre ufficialmente il Mondiale di Formula 1 2025. Secondo fanpage.it
GP USA 2025, gara: Verstappen imprendibile, Norris beffa Leclerc, Piastri solo 5° – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara, momento clou del weekend del GP Usa F1 LIVE dalle 20. Riporta formulapassion.it