Formia ha un nuovo spazio | inaugurata la piazza Antonio Ricca

Formia, 19 ottobre 2025- Una folla di bambini e adulti ha accolto con entusiasmo l'inaugurazione di venerdì pomeriggio della nuova Piazza "Antonio Ricca" nella frazione di Maranola. Un momento istituzionale, vissuto con grande partecipazione e allegria, tanto più che l'evento ha aperto i festeggiamenti per il Santo Patrono, San Luca Evangelista. A presiedere la cerimonia del taglio del nastro il Sindaco della Città di Formia, Gianluca Taddeo, con i componenti dell' Amministrazione Comunale. Il cantiere è stato aperto nel febbraio scorso e, da allora, insieme all'attesa, è cresciuta anche la curiosità di scoprire come sarebbe diventata la nuova piazza.