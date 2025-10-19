Formazioni ufficiali Inter Women Parma le scelte di Piovani e di Valenti per la sfida di questa sera
Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter Women Parma: la scelta su Vilhjalmsdottir e tutti gli aggiornamenti sull’undici di partenza che sfiderà le ducali. Tutto pronto per il posticipo della 3ª giornata di Serie A femminile, che vedrà l’Inter Women affrontare il Parma alle ore 18. Le nerazzurre di Gianpiero Piovani vogliono confermare il secondo posto in classifica e chiudere il turno con una vittoria, dopo un avvio di stagione positivo sia dal punto di vista del gioco che dei risultati. Le scelte di Piovani: torna Vilhjalmsdottir, out Magull. Nessuna sorpresa nell’undici titolare scelto dal tecnico nerazzurro, che conferma gran parte della formazione vista nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Cagliari-Bologna, le formazioni ufficiali: ci sono Mina e Luperto, fuori Borrelli - X Vai su X
Arrivate le formazioni ufficiali per Lecce-Sassuolo Le scelte dei tecnici - facebook.com Vai su Facebook
Women’s Europa Cup, Vllaznia-Inter formazioni ufficiali: rientra Vilhjalmsdottir - 0 dell'andata l'Inter Women si prepara a sfidare nuovamente il KFF Vllaznia nella gara di ritorno del secondo turno di qualificazione dellaUEFA Women’s Europa Cup. Segnala msn.com
Inter-Vllaznia, le formazioni ufficiali: Van Dijk guida l'attacco con Glionna e Wullaert - Il tecnico dell'Inter Piovani punta su Van Dijk come punta centrale supportata da Wullaert e Glionna per sfidare il Vllaznia nella gara d'andata. Come scrive tuttomercatoweb.com
Inter in campo per il ritorno contro il KFF Vllaznia: Piovani ritrova Viljhalmsdottir. Le ufficiali - 0 a favore dell'Inter Women si prepara a sfidare nuovamente il KFF Vllaznia nella gara di ritorno del secondo turno di qualificazione d ... Secondo msn.com