Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter Women Parma: la scelta su Vilhjalmsdottir e tutti gli aggiornamenti sull’undici di partenza che sfiderà le ducali. Tutto pronto per il posticipo della 3ª giornata di Serie A femminile, che vedrà l’Inter Women affrontare il Parma alle ore 18. Le nerazzurre di Gianpiero Piovani vogliono confermare il secondo posto in classifica e chiudere il turno con una vittoria, dopo un avvio di stagione positivo sia dal punto di vista del gioco che dei risultati. Le scelte di Piovani: torna Vilhjalmsdottir, out Magull. Nessuna sorpresa nell’undici titolare scelto dal tecnico nerazzurro, che conferma gran parte della formazione vista nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Formazioni ufficiali Inter Women Parma, le scelte di Piovani e di Valenti per la sfida di questa sera