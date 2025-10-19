Formazioni ufficiali Genoa Parma le scelte in vista del match

Calcionews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Serie A. Il punto Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Genoa Parma. Ecco gli schieramenti del match. LEGGI ANCHE Le ultime novità sui turni di Serie A. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

formazioni ufficiali genoa parma le scelte in vista del match

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Genoa Parma, le scelte in vista del match

News recenti che potrebbero piacerti

formazioni ufficiali genoa parmaGenoa-Parma, le ULTIMISSIME: Norton-Cuffy avanza, ok Cutrone e Pellegrino - Le possibili scelte di Vieira e Cuesta per Genoa- fantamaster.it scrive

Genoa-Parma, le formazioni ufficiali: le scelte di Vieira e Cuesta - Partita fondamentale tra due squadre che hanno bisogno di punti per l’ob ... Scrive msn.com

formazioni ufficiali genoa parmaProbabili formazioni Genoa-Parma: rischiano Colombo e Oristanio, ok Cutrone - Bologna, questa domenica in campo alle ore 15:00 saranno ... Si legge su fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Formazioni Ufficiali Genoa Parma