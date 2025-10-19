Formazioni ufficiali Como Juve | le scelte di Tudor per la sfida di Serie A

Formazioni ufficiali Como Juve: tutti i dettagli sulla scelta di formazione di Tudor e Fabregas, ecco gli 11 titolari. L’emergenza infortuni costringe Igor Tudor alla rivoluzione. Per la delicata trasferta contro il Como, in programma alle 12:30, la Juventus abbandona il 3-4-2-1 e si schiera con un inedito 4-3-3. Una mossa dettata dalla pesante assenza di Gleison Bremer (operato al menisco e fuori due mesi), che ridisegna l’assetto di tutti i reparti. COMO JUVE LIVE Davanti a Di Gregorio, la nuova linea a quattro vedrà Pierre Kalulu agire come terzino destro e Andrea Cambiaso tornare nel suo ruolo originario di terzino sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Como Juve: le scelte di Tudor per la sfida di Serie A

