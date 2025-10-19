Formazioni ufficiali Atalanta Lazio le scelte in vista del match di Serie A

Il punto Oggi la sfida valida per l'attuale giornata di Serie A Atalanta Lazio. Ecco gli schieramenti del match. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, De Ketelaere; Lookman. Allenatore: Ivan Juric LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi,

