Formare il cliente prima di consigliarlo | la metodologia di Athena SCF nel mercato finanziario
In un panorama finanziario spesso opaco e di difficile comprensione per i non addetti ai lavori, Athena SCF emerge per trasparenza e competenza. Nata alla fine del 2021, sebbene sia una realtà giovanile, vanta al suo interno un team di consulenti con un'esperienza consolidata di oltre 25 anni nel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Giornate intense di formazione e incontri a banco in questi giorni in Toscana! Siamo stati presenti presso le filiali Termoprato di Prato, Firenze e Pistoia. Grazie per la calorosa accoglienza e la partecipazione! Un ringraziamento speciale al cliente Termoprat - facebook.com Vai su Facebook