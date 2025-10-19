Forbidden Fruit anticipazioni 20 ottobre | Irem non si lascia manipolare da Ender Emir ancora nei guai
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Nuova settimana per Forbidden Fruit, la dizi turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5. L'appuntamento è alle 14.20, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello. Nell' episodio di lunedì 20 ottobre Ender si accorgerà che manipolare Irem non è affatto semplice come immaginava: al contrario, la ragazza si rivelerà un osso duro. Nel frattempo continuano i problemi di Emir, minacciato dagli strozzini. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
