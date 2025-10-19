Fonseca pronostica Como Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex giocatore bianconero sul match di Serie A. L’ex bianconero Daniel Fonseca ha analizzato a La Gazzetta dello Sport il prossimo match della Juve contro il Como di Serie A. QUI: COMO JUVE LIVE, L’AVVICINAMENTO ALLA PARTITA TUDOR – «Fisicamente era una bestia, e già da giocatore era concreto. Ha fatto bene a Verona, Marsiglia e Lazio. Ma oggi? Dopo 5 pareggi, tra Como, Real Madrid e Lazio. io non dormirei sereno. Alla Juve vincere è obbligatorio. Ai nostri tempi, un pareggio era un dramma». ATTENZIONE AL COMO – «Dopo cinque pareggi consecutivi, i bianconeri devono tornare al successo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fonseca pronostica Como Juve: «Io non dormirei sereno se fossi in Tudor, ai nostri tempi un pareggio era un dramma. Yildiz l’unico che avrebbe potuto giocare nella mia squadra, vedo poca personalità in…»