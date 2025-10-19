Fonseca pronostica Como Juve | Io non dormirei sereno se fossi in Tudor ai nostri tempi un pareggio era un dramma Yildiz l’unico che avrebbe potuto giocare nella mia squadra vedo poca personalità in…
Fonseca pronostica Como Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex giocatore bianconero sul match di Serie A. L’ex bianconero Daniel Fonseca ha analizzato a La Gazzetta dello Sport il prossimo match della Juve contro il Como di Serie A. QUI: COMO JUVE LIVE, L’AVVICINAMENTO ALLA PARTITA TUDOR – «Fisicamente era una bestia, e già da giocatore era concreto. Ha fatto bene a Verona, Marsiglia e Lazio. Ma oggi? Dopo 5 pareggi, tra Como, Real Madrid e Lazio. io non dormirei sereno. Alla Juve vincere è obbligatorio. Ai nostri tempi, un pareggio era un dramma». ATTENZIONE AL COMO – «Dopo cinque pareggi consecutivi, i bianconeri devono tornare al successo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
