Fondi Fua e bonus auto elettriche persi Zicari | La città ha bisogno di un sindaco
Nuovo attacco all’amministrazione del consigliere comunale della Democrazia cristiana, Roberta Zicari, che ha criticato l’operato del sindaco Franco Micciché, accusandolo di non tutelare adeguatamente gli interessi dei cittadini. Secondo Zicari, la città avrebbe perso 100 milioni di euro per la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altre letture consigliate
BONUS NEWS Fondo Dote per la Famiglia 2025 ? Domanda ONLINE dal 29 settembre al 31 ottobre 2025 (fino ad esaurimento fondi) Destinatari: genitori con figli tra i 6 e i 14 anni che partecipano ad attività sportive/ricreative extrascolasti Vai su Facebook
Ammontano a 600 mila euro i fondi che la #RegioneSiciliana ha messo a disposizione per il pagamento del bonus bebè relativo alla prima semestralità. L'elenco dei 600 beneficiari è stato pubblicato. Leggi https://regione.sicilia.it/la-regione-informa/bon - X Vai su X
Incentivi auto elettriche 2025 al via: bonus fino a 11.000€, requisiti e come richiederlo - In partenza gli incentivi auto 2025 per acquistare un veicolo elettrico rottamandone uno inquinante. Segnala tuttotech.net
Incentivi auto 2025: al via il 15 ottobre, ecco come fare richiesta - 000 nuovi veicoli elettrici con fondi PNRR originariamente destinati alle infrastrutture di ricarica. Segnala fleetmagazine.com
Bonus auto elettriche, salta il click day del 15 ottobre: la nuova data - Rinviato all’ultimo momento il click day per gli incentivi auto elettriche. Da quifinanza.it