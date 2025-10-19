Fondale esplosivo Trovate due bombe davanti alla spiaggia
Ameglia (La Spezia), 19 ottobre 2025 – I lavori di costruzione della scogliera davanti alla spiaggetta della Sanità di Bocca di Magra, appena iniziati, sono stati temporaneamente sospesi per una sorpresa.esplosiva. La ditta Submariner, impegnata nell’opera di difesa idraulica rientrante negli interventi finanziati da Regione Liguria a seguito degli eventi calamitosi del 2018, ha infatti rinvenuto in profondità due ordigni bellici risalenti alla seconda guerra mondiale. La Capitaneria di Porto di Spezia, allertata della scoperta, in attesa delle operazioni di bonifica e rimozione degli ordigni ha emesso l’ordinanza con la quale dispone l’interdizione di un’area di 300 metri dal punto di ritrovamento all’interno del quale sono vietati la navigazione, sosta e ancoraggio e la pesca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Gli investigatori stanno analizzando i resti dell’esplosivo, nel tentativo di risalire alla composizione del materiale utilizzato - facebook.com Vai su Facebook
Un attentato con un ordigno esplosivo ha colpito le auto del giornalista @SigfridoRanucci . Un gesto vile e gravissimo che avrebbe potuto uccidere lui e la sua famiglia. La mia solidarietà piena e incondizionata va a Sigfrido, simbolo di un giornalismo coraggio - X Vai su X
Fondale esplosivo. Trovate due bombe davanti alla spiaggia - Ameglia (La Spezia), 19 ottobre 2025 – I lavori di costruzione della scogliera davanti alla spiaggetta della Sanità di Bocca di Magra, appena iniziati, sono stati temporaneamente sospesi per una sorpr ... Come scrive lanazione.it