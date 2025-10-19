fondale esplosivo trovate due bombe davanti alla spiaggia

Ameglia (La Spezia), 19 ottobre 2025 – I lavori di costruzione della scogliera davanti alla spiaggetta della Sanità di Bocca di Magra, appena iniziati, sono stati temporaneamente sospesi per una sorpresa.esplosiva. La ditta Submariner, impegnata nell’opera di difesa idraulica rientrante negli interventi finanziati da Regione Liguria a seguito degli eventi calamitosi del 2018, ha infatti rinvenuto in profondità due ordigni bellici risalenti alla seconda guerra mondiale. La Capitaneria di Porto di Spezia, allertata della scoperta, in attesa delle operazioni di bonifica e rimozione degli ordigni ha emesso l’ordinanza con la quale dispone l’interdizione di un’area di 300 metri dal punto di ritrovamento all’interno del quale sono vietati la navigazione, sosta e ancoraggio e la pesca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

