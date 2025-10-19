Follia omicida dopo una partita di basket | morto autista del pullman di tifosi di Pistoia

Noinotizie.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Follia omicida dopo Rieti-Pistoia di basket A2: pullman dei tifosi toscani fatto oggetto di sasssiola, secondo autista colpito al volto. È morto sul colpo L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

