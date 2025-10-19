Follia omicida dopo una partita di basket | morto autista del pullman di tifosi di Pistoia Dopo la partita di Rieti sassiola contro l' automezzo
Follia omicida dopo Rieti-Pistoia di basket A2: pullman dei tifosi toscani fatto oggetto di sassiola, secondo autista colpito al volto da un mattone. È morto sul colpo. L’omicidio si è verificato in un tratto di strada fra Rieti e Terni. L'articolo Follia omicida dopo una partita di basket: morto autista del pullman di tifosi di Pistoia Dopo la partita di Rieti sassiola contro l'automezzo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ha raggiunto l'ex moglie che stava passeggiando insieme al nipotino. Poi ha impugnato una pistola e le ha sparato. È morta così Cleria Mancini, il ragazzino per fortuna è stato solo sfiorato dai proiettili. Ma la follia omicida di Antonio Mancini non era ancora fin - facebook.com Vai su Facebook
Follia alla partita Under 14. Botte al mister avversario: lavori socialmente utili per il padre violento - Scavalcò la recinzione durante le partita del figlio e aggredì l’allenatore. Come scrive msn.com