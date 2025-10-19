Follia omicida dopo una partita di basket | morto autista del pullman di tifosi di Pistoia Dopo la partita di Rieti sassiola contro l' automezzo

Follia omicida dopo Rieti-Pistoia di basket A2: pullman dei tifosi toscani fatto oggetto di sassiola, secondo autista colpito al volto da un mattone. È morto sul colpo. L’omicidio si è verificato in un tratto di strada fra Rieti e Terni. L'articolo Follia omicida dopo una partita di basket: morto autista del pullman di tifosi di Pistoia Dopo la partita di Rieti sassiola contro l'automezzo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

