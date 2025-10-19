Follia dopo la partita di basket a Rieti Agguato al bus dei tifosi del Pistoia con sassi e mattoni | morto un autista
Un agguato di un gruppo di cosiddetti tifosi armati di mattoni e pietre, all’assalto del bus dei rivali appena usciti dal palasport. Uno dei mattoni sfonda il parabrezza e colpisce e uccide il secondo autista, seduto di fianco al conducente. E’ lo sconvolgente esito di quanto avvenuto dopo la partita di basket di serie A2 tra la Sebastiani di Rieti e l’ Estra Pistoia. La folle sassaiola è avvenuta lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano, in provincia di Terni, sul percorso che il pullman stava seguendo per riportare una cinquantina di tifosi pistoiesi in Toscana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
