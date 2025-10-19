Folle colpisce in strada altre persone col machete a Milano

Poteva essere una strage. Per fortuna sventata. Gli agenti del reparto radiomobile della polizia locale di via Custodi a Milano, infatti, hanno sentito provenire delle urla per la strada e un fuggi fuggi generale. La scena davanti a loro è stata, purtroppo, “da film”. Quando sono intervenuti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

