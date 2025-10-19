Foggia due ambulanze senza medico | paziente muore soccorritori aggrediti

I parenti della persona deceduta, vista l’assenza del medico a bordo nelle prime due ambulanze, si sarebbero infuriati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Foggia, due ambulanze senza medico: paziente muore, soccorritori aggrediti

