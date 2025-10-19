Foggia due ambulanze senza medico | paziente muore soccorritori aggrediti

Imolaoggi.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I parenti della persona deceduta, vista l’assenza del medico a bordo nelle prime due ambulanze, si sarebbero infuriati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Due ambulanze senza medico a Foggia: paziente muore e i soccorritori del 118 vengono presi a calci, pugni e minacce - Il personale è stato aggredito anche con oggetti lanciati dai parenti durante l'intervento: il sindacato denuncia la mancanza di tutela e chiede pari dignità ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Foggia, sanitari aggrediti dopo il decesso di una donna. L’ambulanza era senza medico - L’episodio risale alla giornata di ieri e si è verificato a Foggia. Si legge su pugliapress.org

Donna deceduta senza ambulanza, L'Asl di Foggia avvia una indagine - La Asl di Foggia ha aperto una inchiesta sulla vicenda di Antonia Notarangelo, la donna di Vieste di 76 anni morta tra sabato e domenica scorsi mentre veniva accompagnata dalla figlia in automobile ... Da rainews.it

