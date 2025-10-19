Flirt tra Filippo Bisciglia e una fidanzata di Temptation Island? Lei rompe il silenzio
Si vocifera che Filippo Bisciglia sia stato catturato da una ragazza che ha partecipato a Temptation Island. La fine della lunga storia d’amore tra il conduttore e Pamela Camassa ha lasciato increduli i fan. Dopo 17 anni insieme e una relazione che sembrava indissolubile, il conduttore e la showgirl hanno annunciato la separazione lo scorso 29 settembre 2025 con un comunicato condiviso sui social. Ora emergono dei nuovi gossip che hanno spinto proprio l’ex di Temptation a dire la sua. Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, una storia lunga 17 anni. Filippo e Pamela si erano conosciuti nel 2008, e da allora erano diventati una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
