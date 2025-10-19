Fiumicino omicidio di Simona Bortoletto | scatta l’obbligo di dimora per l’indagato
Fiumicino, 19 ottobre 2025– Il Gip del Tribunale di Civitavecchia, all’esito dell’attività d’indagine condotta congiuntamente dai Carabinieri della Compagnia di Ostia e dalla Polizia Locale di Fiumicino, ha emesso su richiesta della locale Procura, un’ordinanza di esecuzione della misura cautelare, nello specifico l’obbligo di dimora nel comune di Fiumicino, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne, nei confronti del 35enne italiano, gravemente indiziato del reato di omicidio stradale di Simona Bortoletto, con le aggravanti di guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, per i fatti del 23 settembre scorso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
