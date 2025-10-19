Fiumicino caso Bortoletto | al 35enne obbligo di dimora e divieto notturno

Un tribunale decide, una città trattiene il respiro. Il gip di Civitavecchia ha imposto l’obbligo di dimora con divieto di uscita notturna a un trentacinquenne italiano, indagato per la morte di Simona Bortoletto, travolta la sera del 23 settembre a Fiumicino. Una misura che apre una fase nuova, delicata e tesa. Una misura che cambia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Fiumicino, caso Bortoletto: al 35enne obbligo di dimora e divieto notturno

Altri contenuti sullo stesso argomento

CAUDALIE.... PER UNA BELLEZZA UNICA La PARAFARMACIA LA PASSIFLORA TI ASPETTA PRESSO IL PARCO COMMERCIALE DA VINCI RM FIUMICINO E tranquilli in caso di pioggia? ci sono comode pensiline a ripararvi @parafarmaliberti - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio stradale di Simona Bortoletto a Fiumicino, si aggrava la posizione del 35enne: non potrà più uscire di notte - Simona Bortoletto è stata travolta e uccisa da un'auto mentre camminava per mano con suo figlio, un bimbo di 8 anni: si aggrava la posizione del 35enne ... Come scrive fanpage.it

Fiumicino, omicidio di Simona Bortoletto: scatta l’obbligo di dimora per l’indagato - Le aggravanti sono di guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ... Da ilfaroonline.it

Simona Bortoletto, obbligo di dimora per l'amico che l'ha investita e uccisa - Il 35enne Cristiano Maggetti è accusato di omicidio stradale, con le aggravanti legate all’uso di alcol e droga alla guida. Scrive rainews.it