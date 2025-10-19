Il fiscal drag rappresenta un aumento della pressione fiscale non deciso dal legislatore, ma causato dall'inflazione. Quando i prezzi salgono, i redditi nominali possono adeguarsi, spingendo i contribuenti verso scaglioni IRPEF superiori. Questo fenomeno, noto come drenaggio fiscale, porta a un prelievo maggiore, erodendo il potere d'acquisto reale delle famiglie e alterando la progressività del sistema.Cos'è il drenaggio fiscale e come funzionaIl fiscal drag, o drenaggio fiscale, è un fenomeno economico che si verifica in presenza di inflazione. Si tratta di un incremento "silenzioso" della pressione tributaria. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Fiscal drag: cos'è e come influisce sui redditi