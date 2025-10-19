Firenze torna la cena con delitto della Compagnia delle Seggiole

Firenze, 19 ottobre 2025 - Torna la formula della cena con delitto della Compagnia delle Seggiole. L'appuntamento è sabato 25 ottobre, alle ore 20, nel giardino d'inverno del Ristorante Retrò di Firenze di piazza San Marco, dove è stata organizzata una serata di gusto e ingegno con 'Cena con delitto – L'avventura della bambina cattiva'. Il radiogiallo di Ellery Queen prende vita tra portate gourmet, voci dal vivo e suoni d'altri tempi, mentre il pubblico si trasforma in investigatore per scoprire l'assassino. Un'esperienza immersiva dove mistero e convivialità si incontrano, firmata Compagnia delle Seggiole.

