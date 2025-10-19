Firenze si è spento Francesco Lococciolo | muore a 91 anni l' ex prefetto di Palermo

Palermotoday.it | 19 ott 2025

E' morto a Firenze, all'età di 91 anni, Francesco Lococciolo, già prefetto di Massa, Pisa, Firenze e Palermo, nel periodo tra il 1998 e il 2000 durante il quale era sindaco Leoluca Orland. Uomo di Stato e servitore della collettività, è stato protagonista in molte delle emergenze che hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

