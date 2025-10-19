Firenze nuovi laboratori per idraulici elettricisti e meccanici

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 16 ottobre – Sono stati inaugurati al Centro di formazione professionale don Giulio Facibeni della Madonnina del Grappa (Rifredi) i nuovi spazi dedicati ai laboratori di termoidraulica, impianti elettrici, saldatura e macchine utensili, completamente ristrutturati anche grazie al contributo della Fondazione CR Firenze (75mila euro).. All'inaugurazione hanno partecipato il presidente del Centro Giovanni Biondi, la direttrice Antonella Randazzo, la vicepresidente della Fondazione CR Firenze Maria Oliva Scaramuzzi e l’assessora all’istruzione del Comune di Firenze Benedetta Albanese. Il Centro accoglie 393 ragazzi tra i 14 e i 18 anni (metà italiani, metà stranieri) con l'obiettivo di prevenire l'abbandono scolastico e offrire una qualifica professionale spendibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze nuovi laboratori per idraulici elettricisti e meccanici

© Lanazione.it - Firenze, nuovi laboratori per idraulici, elettricisti e meccanici

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fondazione Cr Firenze, anche laboratori teatrali per ragazzi con disabilità tra le 5 campagne di crowfunding - Dai laboratori teatrali per ragazzi con disabilità fisiche e intellettive alla pièce teatrale per dar voce alle storie dei migranti. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Nuovi Laboratori Idraulici