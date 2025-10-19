Firenze nuovi laboratori per idraulici elettricisti e meccanici
Firenze, 16 ottobre – Sono stati inaugurati al Centro di formazione professionale don Giulio Facibeni della Madonnina del Grappa (Rifredi) i nuovi spazi dedicati ai laboratori di termoidraulica, impianti elettrici, saldatura e macchine utensili, completamente ristrutturati anche grazie al contributo della Fondazione CR Firenze (75mila euro).. All'inaugurazione hanno partecipato il presidente del Centro Giovanni Biondi, la direttrice Antonella Randazzo, la vicepresidente della Fondazione CR Firenze Maria Oliva Scaramuzzi e l’assessora all’istruzione del Comune di Firenze Benedetta Albanese. Il Centro accoglie 393 ragazzi tra i 14 e i 18 anni (metà italiani, metà stranieri) con l'obiettivo di prevenire l'abbandono scolastico e offrire una qualifica professionale spendibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In cerca di nuovi stimoli? Alla Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze troverai sorprese, incontri e ispirazioni che parlano al cuore e alla mente. Ti aspettiamo alla 90° edizione di MIDA, dal 25 aprile al 3 maggio 2026. * Vuoi partecipare come espositor - facebook.com Vai su Facebook
Comune di Firenze: tre nuovi bandi di concorso per esami Termine presentazione domande: 9 novembre 2025. Info: …https://amministrazionetrasparente.comune.firenze.it/pagina/amministrazione-trasparente-bandi-di-concorso/selezioni-esterne… In - X Vai su X
Fondazione Cr Firenze, anche laboratori teatrali per ragazzi con disabilità tra le 5 campagne di crowfunding - Dai laboratori teatrali per ragazzi con disabilità fisiche e intellettive alla pièce teatrale per dar voce alle storie dei migranti. Scrive ansa.it