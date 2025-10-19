Fiorentina | vincere a casa del Diavolo per non precipitare all’inferno Pioli ci crede Kean contro Leao Formazioni

La domanda che sorge spontanea nel clan viola è questa: "Modric resterà in campo per novanta minuti?". La risposta arriva anche senza consultare le statistiche: "Sì è il giocatore del Milan con autonomia più lunga". A quarant'anni si può, soprattutto se si è fatta "vita sana". Ed ecco il rompicapo della Fiorentina, che stasera, dovrà fare lo sgambetto al Milan, ossia vincere a Casa del Diavolo per non restare nell'inferno della classifica. Cioè al penultimo posto. Che potrebbe diventare addirittura l'ultimo, insieme al Pisa, se il Genoa dovesse battere il Parma. E "volare" a quota 5 punti L'articolo Fiorentina: vincere a casa del Diavolo per non precipitare all’inferno. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: vincere a casa del Diavolo per non precipitare all’inferno. Pioli ci crede. Kean contro Leao. Formazioni

