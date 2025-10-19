Fiorentina sprofondo rossonero | A San Siro il Milan vince 2-1 i viola sono ultimi in classifica
Una serata che poteva finalmente segnare una possibile svolta della stagione viola si è invece trasformata nell’ennesima delusione. A San Siro la Fiorentina cade 2-1 contro il Milan, che grazie alla doppietta di Leao, rimonta l'iniziale vantaggio viola firmato da Gosens e si porta in vetta in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sprofondo Fiorentina: la Viola centra due legni contro la Roma, ma è ancora senza vittorie in zona retrocessione e dopo la sosta c’è il Milan. Come vi spiegate la crisi della squadra di Pioli? - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina 1-2 Roma Bologna 4-0 Pisa Comanda in solitaria la Roma in attesa delle prossime ore, sprofondo Fiorentina. Bologna che si riaggancia al gruppone - X Vai su X
Milan-Fiorentina 2-1: video, gol e highlights - Rafa Leao si prende la scena nel match con la Fiorentina dopo un primo tempo particolarmente bloccato. Si legge su sport.sky.it
Serie A: Milan-Fiorentina 2-1 DIRETTA e FOTO - ULTIME NEWS Lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Christian Pulisic. Scrive ansa.it
Milan-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE - Il Milan ha vinto 78 delle 170 partite di Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (80) vanta più successi nel massimo campionato; inoltre, solo contro la Juventus ... Si legge su sport.sky.it