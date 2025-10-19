Fiorentina Pradè | Pioli merita fiducia Il rigore è uno scandalo Tutto il resto colpa mia!

Pradè: "Questo è un errore enorme del Var, che dovrebbe richiamare l'arbitro solo in caso di errori evidenti: poi Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione. Noi ci stiamo giocando la vita e non si può fare una cosa del genere. È scandaloso. Gimenez è rimasto a terra un sacco di tempo e non l'hanno nemmeno sfiorato. È una brutta immagine da vedere. Una situazione grottesca. Oggi non meritavamo di perdere. Poco prima è stato dato un giallo per un fallo su Ranieri, che poteva essere anche rosso" L'articolo Fiorentina, Pradè: “Pioli merita fiducia. Il rigore è uno scandalo. Tutto il resto colpa mia!” proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina, Pradè: “Pioli merita fiducia. Il rigore è uno scandalo. Tutto il resto colpa mia!”

Fiorentina, Pioli: "Conference è un obiettivo. Sohm ha un problemino. Gioca De Gea" - Dopo un inizio di campionato da dimenticare, la Fiorentina punta a ritrovare la vittoria e la serenità in Conference League, dove domani

Fiorentina, Pioli: "70 giorni fa avevamo sogni e ambizioni. Voglio vederli ancora" - Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Pisa di domenica, facendo anche il punto sulle ambizioni della sua squadra dopo un avvio di ...

Fiorentina fischiata e contestata. Pioli: "Non mi aspettavo un avvio così difficile" - Al fischio finale, arrivano altri fischi: quelli della Curva Fiesole che contesta dopo la seconda sconfitta consecutiva in casa: prima il Napoli e poi il Como.