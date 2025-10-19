Fiorentina battuta dal Milan 2-1 per un rigore molto dubbio Illusione per il vantaggio viola Ora è buio | ultimo posto Pagelle
Ci sono voluti diciassette mesi, a Rafa Leao, per tornare al gol con il Milan a San Siro. Ne ha segnati addirittura due: il secondo grazie a un rigore che definire dubbio è un eufemismo. Vittima di Leao una Fiorentina che si era illusa per il gol del vantaggio, su autorete di Gabbia, e che si ritrova drammaticamente ultima in classifica. Mentre il Milan festeggia il primo posto solitario. Pazzesco! L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
