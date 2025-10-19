Fiorentina battuta dal Milan 2-1 per un rigore molto dubbio Illusione per il vantaggio viola Ora è buio | ultimo posto Pagelle

Firenzepost.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono voluti diciassette mesi, a Rafa Leao, per tornare al gol con il Milan a San Siro. Ne ha segnati addirittura due: il secondo grazie a un rigore che definire dubbio è un eufemismo. Vittima di Leao una Fiorentina che si era illusa per il gol del vantaggio, su autorete di Gabbia, e che si ritrova drammaticamente ultima in classifica. Mentre il Milan festeggia il primo posto solitario. Pazzesco! L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

fiorentina battuta dal milan 2 1 per un rigore molto dubbio illusione per il vantaggio viola ora 232 buio ultimo posto pagelle

© Firenzepost.it - Fiorentina battuta dal Milan (2-1) per un rigore molto dubbio. Illusione per il vantaggio viola. Ora è buio: ultimo posto. Pagelle

Contenuti che potrebbero interessarti

fiorentina battuta milan 2MilanFiorentina 2-1 cronaca e highlights: Leao scatenato, Diavolo in vetta! – VIDEO - 1 cronaca e highlights: Gosens illude la Viola dopo un brutto primo tempo ma la qualità dei rossoneri esce alla distanza. Si legge su generationsport.it

fiorentina battuta milan 2Video Gol Highlights di MilanFiorentina 2-1 7° Giornata Serie A - 1: Leao ribalta il gol in apertura di ripresa di Gosens e porta i rossoneri in testa in classifica. Lo riporta stadiosport.it

fiorentina battuta milan 2Serie A: il Milan batte in rimonta la Fiorentina e vola in testa - 1 del Milan sulla Fiorentina il posticipo domenicale della settima giornata di Serie A. torinogranata.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Battuta Milan 2