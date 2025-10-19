Fiorello si prende Cinque Minuti senza Vespa per l’anteprima de La Pennicanza e spunta Gerry Scotti | gag e risate

La Pennicanza torna su Radio 2, l’irruzione di Fiorello e Biggio a Cinque Minuti. “ Benvenuti alla prima e ultima puntata di Cinque Minuti di Bruno Vespa senza Bruno Vespa”, esordisce Fabrizio Biggio nello studio di Rai1, introducendo l’ingresso trionfale di Fiorello. L’irriverente showman, noto per la sua carriera televisiva e radiofonica, segna così il ritorno de La Pennicanza, il programma che tornerà su Radio 2 da lunedì 20 ottobre alle 13.45. L’evento televisivo ha luogo nello spazio post-Tg1 delle 20, catturando subito l’attenzione del pubblico con il ritmo frenetico e la comicità dei protagonisti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Fiorello si prende Cinque Minuti senza Vespa per l’anteprima de La Pennicanza e spunta Gerry Scotti: gag e risate

Approfondisci con queste news

Come anticipato nei giorni scorsi da FM-world, prende il via oggi - lunedì 22 settembre - il palinsesto completo di Rai Radio2, al netto del già annunciato ritorno di Fiorello, i cui dettagli saranno resi noti nelle prossime ore. - facebook.com Vai su Facebook

Fiorello e Biggio nello studio di Bruno Vespa: “Sento odore di Governo”, poi il saluto a La Ruota della Fortuna - Fiorello e Biggio irrompono nello studio di Cinque Minuti di Bruno Vespa, in assenza del conduttore, per lanciare la nuova stagione de La Pennicanza ... Segnala fanpage.it

Fiorello-Biggio, blitz nello studio di Vespa per "La Pennicanza" - Si prestano al gioco anche Raoul Bova, Noemi e perfino "la concorrenza" con Gerry Scotti e Samira dal cruciverba della Ruota della Fortuna ... msn.com scrive

Fiorello e Biggio nello studio di Vespa con Raoul Bova: «Lancia tu 'La Pennicanza', che sei un grande attore» - Tra gli ospiti anche Noemi, una gag con il giornlaista e una citazione de "La ruota della Fortuna" ... Riporta video.corriere.it