fiorello show in cinque minuti senza bruno vespa

Cinque Minuti geniali su Rai 1 con Fiorello, che si impossessa per una sera non solo dello slot orario ma anche dello studio di Bruno Vespa, trasformando la consueta striscia in uno show-lampo. Lo senti questo odore in questo studio? Io sento odore di Governo. Esordisce così Fiorello, con il compare Fabrizio Biggio che coglie l’occasione per una finta filippica, censurata, contro il Governo Meloni. Su Rai 1 mi fai una cosa così? È un attimo con ‘sto Governo che ti ritrovi su Radio3 . ironizza lo showman siciliano. Battute a parte sul Governo, compresa la proposta di assegnare le sorti della manovra finanziaria al Dottore di Affari Tuoi, in Cinque Minuti senza Bruno Vespa (sì, è proprio il titolo!) per lanciare La Pennicanza, da domani alle 13. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

