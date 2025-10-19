Fiordellisi | Trasformare la memoria in futuro per l’Irpinia

Calitri Denim Industria, già IMA2 e in precedenza IMA Tessile, rappresenta per Franco Fiordellisi un luogo simbolico: l’azienda in cui ha lavorato per dieci anni e che, come molte nate con i fondi della legge 219 del dopo terremoto del 1980, oggi non esiste più. Chiusa dal 2008, dopo il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

