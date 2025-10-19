Finisce un' altra guerra? Cessate il fuoco tra Afghanistan e Pakistan | la situazione
Afghanistan e Pakistan, coinvolti in oltre una settimana di combattimenti che hanno causato decine di morti e centinaia di feriti, hanno concordato un cessate il fuoco immediato, secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri del Qatar. Si tratta della crisi più grave tra i due paesi degli ultimi anni. Le parti hanno concordato di istituire meccanismi per consolidare una pace e una stabilità durature e di tenere nei prossimi giorni colloqui di follow-up per garantire la sostenibilità della tregua, secondo quanto riportato nella dichiarazione del Qatar. Il Qatar e la Turchia hanno mediato i negoziati, ha aggiunto la dichiarazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo la Roma, tocca al Napoli: Baroni e il suo Torino fermano un’altra Big. All’Olimpico Grande Torino finisce 1-0 - facebook.com Vai su Facebook
75’ Dopo Dia, altra grande occasione per la Lazio con Castellanos: la palla finisce a lato #LazioRoma 0-1 - X Vai su X
M.O., Trump: non finisce solo la guerra, finisce l'era del terrore - "Per tante famiglie in questa terra, sono anni che non si conosce un solo giorno di vera pace, ma ora finalmente, non so ... msn.com scrive