Afghanistan e Pakistan, coinvolti in oltre una settimana di combattimenti che hanno causato decine di morti e centinaia di feriti, hanno concordato un cessate il fuoco immediato, secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri del Qatar. Si tratta della crisi più grave tra i due paesi degli ultimi anni. Le parti hanno concordato di istituire meccanismi per consolidare una pace e una stabilità durature e di tenere nei prossimi giorni colloqui di follow-up per garantire la sostenibilità della tregua, secondo quanto riportato nella dichiarazione del Qatar. Il Qatar e la Turchia hanno mediato i negoziati, ha aggiunto la dichiarazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Finisce un'altra guerra? Cessate il fuoco tra Afghanistan e Pakistan: la situazione