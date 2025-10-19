Finale Six Kings Slam | Sinner è ancora il re di Riyad

Nella finale Six Kings Slam Sinner annienta Alcaraz e si conferma il re di Riyad, dove ha vinto anche nell'edizione dell'anno scorso. È mancato probabilmente l'agonismo di un Grande Slam e, a dirla tutta, lo spettacolo di tutta l'esibizione non è stato all'altezza, nonostante la presenza di grandi nomi del tennis. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

finale six kings slam sinner 232 ancora il re di riyad

Finale Six Kings Slam: Sinner è ancora il re di Riyad.

