Nella finale Six Kings Slam Sinner annienta Alcaraz e si conferma il re di Riyad, dove ha vinto anche nell'edizione dell'anno scorso. È mancato probabilmente l'agonismo di un Grande Slam e, a dirla tutta, lo spettacolo di tutta l'esibizione non è stato all'altezza, nonostante la presenza di grandi nomi del tennis. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - Finale Six Kings Slam: Sinner è ancora il re di Riyad.