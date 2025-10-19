Finale al Del Conero Ancona-Unipomezia 2-0 | Kouko sblocca su rigore Cericola raddoppia e chiude i conti - LA CRONACA
MINUTO 97: FINISCE QUI! ANCONA-UNIPOMEZIA 2-0Minuto 92: DOPPIA ESPULSIONE! Si genera un parapiglia dopo un faccia a faccia tra Nunes e Calisto, alla fine della mischia l'arbitro estrae il cartellino rosso all'indirizzo di Gelonese e GeminiMinuto 90: Saranno addirittura 7 i minuti di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondisci con queste news
Evento di chiusura del Progetto Sistema TERRA. Il progetto sostenuto dalla Fondazione Cariverona ha curato un approccio ecosistemico per la rigenerazione del suolo. L’evento finale è previsto per Venerdì 17 ottobre dalle ore 9 nella sala “Rosso Conero” Vai su Facebook
Serie D, Ancona-Unipomezia 0-0: dorici al "Del Conero" per tornare al successo - LA DIRETTA - Dopo il pareggio di Chieti e la qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa, i biancorossi vanno a caccia di una vittoria per mantenere il passo delle prime due in graduatoria - Scrive anconatoday.it
Serie D, Ancona-Unipomezia 2-0: subito Kouko su rigore, poi Cericola in contropiede - LA DIRETTA - Dopo il pareggio di Chieti e la qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa, i biancorossi vanno a caccia di una vittoria per mantenere il passo delle prime due in graduatoria - Riporta today.it
Ancona, ecco arrivare UniPomezia. Dorici con un occhio all’Ostiamare - Fondamentali i tre punti per non perdere il treno della capolista. Si legge su ilrestodelcarlino.it