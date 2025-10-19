Filippo de Pisis una carpetta di sensiblerie narrativa
«Così è fatta la vita. Lasciare i luoghi e le persone a cui il nostro cuore si lega, ma guai ai cuori che non sanno rivivere il ricordo!». Basterebbero queste . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche questi approfondimenti
Era quello il tempo migliore della mia vita e solo adesso che m'è sfuggito per sempre, solo adesso lo so. Natalia Ginzburg #IlCorsoDelleCose a #SalaLettura @SalaLettura Filippo De Pisis - X Vai su X
Dalle poesie di FILIPPO DE PISIS. #lasettadeipoetiestinti #filippodepisis #depisis #poesie #poesia - facebook.com Vai su Facebook
Un’opera di Filippo De Pisis in pinacoteca. Il museo cittadino si arricchisce ancora - Un’opera del pittore Filippo De Pisis arricchisce la pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta. ilrestodelcarlino.it scrive
Filippo de Pisis e l'inaspettata bellezza delle piccole cose in mostra a Bologna - E' una pittura incastonata tra il simbolismo e la metafisica, quella di Filippo de Pisis, nella quale i soggetti più umili e banali vengono inondati da una luce nuova, che ne evidenzia l'essenza ... Si legge su tgcom24.mediaset.it
Filippo de Pisis, La poesia dell'attimo - Una rassegna organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dalle Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea intende restituire al pubblico le opere di Filippo De Pisis, in concomitanza con i ... ansa.it scrive