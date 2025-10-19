Fiera di San Simone al via la 46esima edizione

È ufficialmente iniziata a Codroipo, nella giornata di ieri sabato 18 ottobre 2025, la 46ª edizione della Fiera di San Simone, uno degli appuntamenti più attesi del Medio Friuli. La manifestazione, che proseguirà fino al 28 ottobre, propone oltre 200 eventi tra esposizioni, incontri culturali. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Inaugurata la Fiera di San Simone 2025! #Incontriamoci a #Codroipo! - facebook.com Vai su Facebook

San Simone a Codroipo: torna la fiera che unisce cultura e territorio - Il presidente delle Pro Loco Fvg, Pietro De Marchi, ha evidenziato il ruolo decisivo di queste organizzazioni nel preservare e valorizzare le usanze locali. Segnala nordest24.it

Friuli-Venezia Giulia, inaugurata a Codroipo la Fiera di San Simone - È ufficialmente iniziato a Codroipo il tradizionale appuntamento con la fiera di San Simone, manifestazione che rinnova la storia e l'identità della città ... Da msn.com

Al via la Fiera di San Simone, tra tradizione, cultura ed enogastronomia - Oltre alle numerose aziende salentine e pugliesi che presenteranno le eccellenze del territorio, anche quest’anno parteciperanno espositori provenienti da ... Secondo corrieresalentino.it