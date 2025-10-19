Fidene rimosso un alveare enorme | era nascosto nel muro da anni

Storia a lieto fine per gli inquilini di via Annibale Maria di Francia. Le api con cui erano costretti ad imbattersi, quando prendevano la tromba delle scale, sono state rimosse e trasferite lontano.L'operazione per rimuovere l'alveare“Avevano nidificato nel muro, tra il secondo e il terzo piano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Fidene, a nove anni festeggia il compleanno al parco: preso a bastonate da una baby gang. È grave - Venerdì scorso hanno preso a bastonate un altro ragazzino che stava festeggiando il suo compleanno con altri ... Secondo roma.corriere.it