Tempo di lettura: < 1 minuto “ Gli annunci roboanti di chi è protagonista quotidiano dello smantellamento della sanità a livello nazionale fanno sorridere. La destra in questi anni ha ridotto la spesa sanitaria, facendo una vera e propria retromarcia rispetto a quanto di buono era stato fatto dal governo Conte”. Così il candidato governatore dei progressisti Roberto Fico. “ Il dato reale è che il governo Meloni è protagonista di un crollo della spesa sanitaria in rapporto al pil, che ci colloca drammaticamente sotto la media europea – spiega – L’unico obiettivo di questa destra è danneggiare la sanità pubblica e avvantaggiare quella privata, lo dimostrano plasticamente con le loro azioni ogni giorno”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fico a Cirielli: “La destra al Governo ha ridotto la spesa sanitaria”