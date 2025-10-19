Fiaccolata a Milano per Pamela e per tutte

In silenzio e con una fiaccola accesa tra le mani, Una Smirnova, la madre di Pamela Genini, ha marciato insieme a centinaia di persone per le strade del quartiere Gorla di Milano, dove la figlia è stata uccisa dal compagno Gianluca Soncin martedì scorso. La fiaccolata in memoria della 29enne, colpita dall'uomo con almeno 30 coltellate, è stata organizzata dagli abitanti e dai commercianti della zona, che intorno alle 17:30 si sono riuniti intorno alla panchina rossa inaugurata nel 2023 per ricordare tutte le vittime di femminicidio, che si trova proprio a pochi passi dall'abitazione della ragazza in via Iglesias. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Fiaccolata a Milano "per Pamela e per tutte"

