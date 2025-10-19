Fiaccolata a Milano per Pamela e per tutte

Tgcom24.mediaset.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In silenzio e con una fiaccola accesa tra le mani, Una Smirnova, la madre di Pamela Genini, ha marciato insieme a centinaia di persone per le strade del quartiere Gorla di Milano, dove la figlia è stata uccisa dal compagno Gianluca Soncin martedì scorso. La fiaccolata in memoria della 29enne, colpita dall'uomo con almeno 30 coltellate, è stata organizzata dagli abitanti e dai commercianti della zona, che intorno alle 17:30 si sono riuniti intorno alla panchina rossa inaugurata nel 2023 per ricordare tutte le vittime di femminicidio, che si trova proprio a pochi passi dall'abitazione della ragazza in via Iglesias. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

fiaccolata a milano per pamela e per tutte

© Tgcom24.mediaset.it - Fiaccolata a Milano "per Pamela e per tutte"

Altre letture consigliate

fiaccolata milano pamela tutteFiaccolata a Milano 'per Pamela e per tutte' - In silenzio e con una fiaccola accesa tra le mani, Una Smirnova, la madre di Pamela Genini, ha marciato insieme a centinaia di persone per le strade del quartiere Gorla di Milano, dove la figlia è ... Lo riporta ansa.it

Milano onora Pamela Genini con una toccante fiaccolata di commemorazione - La fiaccolata in memoria di Pamela Genini ha unito la comunità di Gorla, richiamando l'attenzione sulla problematica della violenza di genere. Segnala notizie.it

fiaccolata milano pamela tutteMilano, in centinaia alla fiaccolata in memoria di Pamela Genini - (LaPresse) Centinaia di persone sono scese in piazza in via Iglesias 33, nel quartiere Gorla a Milano, per una fiaccolata in memoria di Pamela Genini, la 29enne assassinata dal suo ex compagno Gianluc ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fiaccolata Milano Pamela Tutte