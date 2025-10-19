Festa in Comune per i 28 nuovi cittadini italiani | Una bella giornata

Pesaro ha accolto ieri mattina ventotto nuovi cittadini italiani, protagonisti della cerimonia che si è svolta in Comune alla presenza del sindaco Andrea Biancani, del presidente del Consiglio comunale Enzo Belloni e dell’assessora ai Servizi demografici Mila Della Dora. Un momento solenne ma anche carico di emozione: "La cittadinanza rappresenta un importante traguardo", ha ricordato Biancani. "Un diritto che porta con sé doveri e responsabilità, ma anche l’opportunità di contribuire alla crescita del nostro Paese, arricchendolo con la vostra cultura, esperienza e impegno". Ai nuovi cittadini, provenienti da diversi Paesi e storie di vita, il Comune ha consegnato una copia della Costituzione italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa in Comune per i 28 nuovi cittadini italiani: "Una bella giornata"

