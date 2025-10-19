festa del cinema grande entusiasmo per un professore

Nel corso del quarto giorno di proiezioni della Festa del Cinema di Roma 2025, in cui la vera protagonista del red carpet è stata Angelina Jolie, la capitale ha accolto anche il cast di una delle serie più amate dai giovani, “Un professore”. I fan hanno avuto, infatti, la possibilità di vedere in anteprima i primi due episodi della terza stagione che sarà disponibile al pubblico dal 20 novembre, quando verrà trasmessa (come per le passate stagioni) in prima serata su Rai Uno. Gli appassionati della serie, in attesa di sapere come si svilupperanno i rapporti tra il professore Dante (Alessandro Gassman) e Anita (Claudia Pandolfi) e soprattutto quello tra Manuel e Simone, interpretati rispettivamente da Damiano Gavino e Nicolas Maupas, hanno incontrato il cast che ha dato anticipazioni sulla nuova stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

