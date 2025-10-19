Festa del Cinema grande entusiasmo per Un professore

Sololaroma.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del quarto giorno di proiezioni della Festa del Cinema di Roma 2025, in cui la vera protagonista del red carpet è stata Angelina Jolie, la capitale ha accolto anche il cast di una delle serie più amate dai giovani, “Un professore”. I fan hanno avuto, infatti, la possibilità di vedere in anteprima i primi due episodi della terza stagione che sarà disponibile al pubblico dal 20 novembre, quando verrà trasmessa (come per le passate stagioni) in prima serata su Rai Uno. Gli appassionati della serie, in attesa di sapere come si svilupperanno i rapporti tra il professore Dante (Alessandro Gassman) e Anita (Claudia Pandolfi) e soprattutto quello tra Manuel e Simone, interpretati rispettivamente da Damiano Gavino e Nicolas Maupas, hanno incontrato il cast che ha dato anticipazioni sulla nuova stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

festa del cinema grande entusiasmo per un professore

© Sololaroma.it - Festa del Cinema, grande entusiasmo per “Un professore”

News recenti che potrebbero piacerti

festa cinema grande entusiasmoAlla Festa del Cinema di Roma esplode il mito di Sandokan: Can Yaman incanta il pubblico - Alla Festa del Cinema di Roma esplode il ruggito di Sandokan: la Tigre della Malesia è pronta a conquistare di nuovo il grande pubblico. Lo riporta quotidianodelsud.it

festa cinema grande entusiasmoIl coraggio di Willy Monteiro diventa un film alla Festa di Roma. Il regista: "C'è una grande umanità che va raccontata" - Un cast fatto di attori professionisti e non per far arrivare tutta la verità di questa drammatica vicenda ... Riporta romatoday.it

festa cinema grande entusiasmoFesta del Cinema di Roma, Infascelli racconta il Maxiprocesso in “La camera di consiglio” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Festa del Cinema di Roma, Infascelli racconta il Maxiprocesso in “La camera di consiglio” ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Grande Entusiasmo